Selenskyj kündigte Personalbereinigungen im Innenministerium an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Entlassungen im Innenministerium betreffen die Streifenpolizisten, die den Schützen in Kiew nicht gestoppt haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm den Bericht des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko zur Untersuchung aller Umstände des Angriffs auf Menschen in Kiew und der Untätigkeit der Streifenpolizisten entgegen. Dies teilte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft am Sonntag, dem 19. April, mit.

Wie Selenskyj betonte, werden die Ermittlungen zum Angriff sowie die Überprüfung aller Fakten bezüglich des Mörders, seines Zustands und der Beschaffung seiner Waffe gemeinsam vom Sicherheitsdienst der Ukraine und der Nationalpolizei der Ukraine durchgeführt.

Gleichzeitig wird Innenminister Ihor Klymenko personelle Konsequenzen auf allen Ebenen der Behörde ziehen.

„Derzeit befinden sich acht Personen, die verletzt wurden, in Krankenhäusern. Eine Person befindet sich in äußerst kritischem Zustand. Es wird jede erforderliche Hilfe geleistet. Es ist notwendig, die Protokolle für die Reaktion auf solche Situationen sowie die Auswahl und Ausbildung der Streifenpolizisten zu überarbeiten“, erklärte der Präsident.