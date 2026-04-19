Selenskyj nannte die Formel für den Waffenexport: Zuerst an die Front, dann in die Partnerländer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj betonte: Für ukrainische Waffen habe die Versorgung der Front oberste Priorität, erst danach folge der Export an Partnerländer.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist der Ansicht, dass ukrainische Unternehmen ihre Waffen in erster Linie an die Front und erst danach in Partnerländer exportieren sollten.

Quelle: : Selenskyj in einem Interview, das am Sonntagabend im Rahmen eines Fernsehmarathons ausgestrahlt wurde

Zitat: : „Was den Export betrifft, bin ich offen für folgende Formel: Erstens – bitte exportieren Sie alles an unsere Front. Und danach in jedes beliebige Partnerland. Aber die Priorität haben die Länder, die die größten Geldgeber sind, die Länder, die uns während des gesamten Krieges geholfen haben.“

Details: Selenskyj berichtete, dass ukrainische Unternehmen darum bitten: „Öffnen Sie uns alles, was wir wollen“, betonte jedoch, dass „wenn alle Technologien aus der Ukraine abwandern, es in der Ukraine keinen solchen Sektor mehr geben wird“.

„Das ist heute eine Marke, ‚Made in Ukraine‘, und eine kostspielige. Ich betone gegenüber Vertretern des Privatsektors immer wieder – und übrigens versteht dies der Privatsektor größtenteils: ‚Vergessen Sie nicht, der Preis dieses Produkts besteht nicht nur aus Geld und Technologien, sondern auch aus dem Leben der Menschen, die Ihr Produkt genutzt haben, und der Zahl der getöteten Soldaten.‘ Auf sie wird heute gejagt, auf unsere Soldaten“, sagte er.