Russische Drohnen haben die Region Charkiw angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei einem Angriff russischer Drohnen in Weliki Burluk in der Region Charkiw in der Nacht zum 20. April wurden drei Menschen verletzt. Dies teilte der Staatliche Katastrophenschutzdienst der Ukraine am 20. April mit.

Durch den Einschlag der Drohnen in ein Wohnhaus mit drei Wohnungen entstand ein Brand auf einer Fläche von 200 Quadratmetern. Drei Bewohner wurden verletzt.

Die Rettungskräfte des Staatlichen Dienstes für Notfälle arbeiteten unter äußerst schwierigen Bedingungen und unter der Gefahr weiterer Angriffe, um das Feuer schnell zu löschen und dessen Ausbreitung auf benachbarte Häuser zu verhindern. Die Sanitäter des Staatlichen Dienstes für Notfälle leisteten den Verletzten die notwendige Hilfe.

Zur Erinnerung: In der Nacht auf Montag, den 20. April, wurde die Region Kiew von feindlichen Drohnen angegriffen; im Bezirk Browary wurden Häuser beschädigt, es gibt einen Verletzten.

Ebenfalls in der Nacht zum Montag, dem 20. April, griffen die Russen Krywyj Rih mit Selbstmorddrohnen an. An der Infrastruktureinrichtung, die von einer Drohne getroffen wurde, dauern die Rettungs- und Bergungsarbeiten an. Auch mehrstöckige Wohnhäuser wurden beschädigt.