Polen und die Ukraine wollen ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Drohnen unterzeichnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Polen und die Ukraine bereiten die Unterzeichnung eines Abkommens über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der unbemannten Luftfahrzeuge vor.

Dies erklärte der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosyniak-Kamysh bei einem Besuch in Kiew, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf RMF24.

Dem Minister zufolge sieht das Dokument die Entwicklung gemeinsamer Initiativen und die Ausbildung von Militärpersonal vor, das die ukrainischen Erfahrungen beim Einsatz von Drohnen auf dem Schlachtfeld nutzt.

Kosyniak-Kamysh betonte, dass die Umsetzung der in der Ukraine gewonnenen Erkenntnisse der Schlüssel für die Transformation der polnischen Streitkräfte und der NATO insgesamt sei.

Er erinnerte auch an die Bedeutung der Entwicklung des NATO-Ukraine Analyse-, Schulungs- und Ausbildungszentrums (JATEC) in Bydgoszcz, Polen, das eine einzigartige Einrichtung ist, die das Bündnis direkt mit der Ukraine verbindet.

Der Minister verwies auf die Bereitschaft Kiews zur Zusammenarbeit und betonte, dass die Emotionen in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern das strategische Ziel nicht beeinträchtigen dürften.

„Der Feind ist anderswo, und es ist ein Fehler, ihn bei uns zu suchen“, sagte er.

Während des Besuchs besuchte Kosyniak-Kamysh auch den polnischen Militärfriedhof in Bykivnia und traf sich mit dem ukrainischen Ministerpräsident Denys Schmyhal, dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow und anderen Regierungsvertretern.

Besuch der polnischen Delegation in Kiew am 18. September