Versteckte gepanzerte Fahrzeuge wurden in der Region Tschernihiw gefunden

Getarnte gepanzerte Fahrzeuge und Munition wurden in der Region Tschernihiw gefunden. Dies teilte der Nördliche Operative und Territoriale Verband der Nationalgarde mit.

„Bei der Vorbereitung von Einsatz- und Kampfhandlungen im Rahmen einer Anti-Sabotage-Operation in der Region Tschernihiw fanden die Ordnungskräfte versteckte F-1-Granaten, TM-62-Minen und 7,62er-Munition. Das Versteck befand sich auf dem Gebiet eines Industriegebiets der Gemeinde Priluki. Außerdem befanden sich mehrere gepanzerte Fahrzeuge in dem Gebiet: ein APC-82, ein APC-80 und ein teilweise gepanzertes Ural-Fahrzeug“, heißt es in der Erklärung.