Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden auch zwei Panzer und 34 Artilleriesysteme zerstört.
Russland hat im Krieg gegen die Ukraine im Laufe des vergangenen Tages weitere 800 Soldaten verloren. Dies geht aus den Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die in der Morgenzusammenfassung veröffentlicht wurden.
Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis 27.10.25 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1.136.890 (+800) Personen Panzer – 11.293 (+2) Einheiten Kampfpanzer – 23.480 (+3) Einheiten Artilleriesysteme – 34.036 (+34) Einheiten Mehrfachraketenwerfersystem – 1.527 (+1) Einheiten. Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 74.946 (+547) Einheiten. Fahrzeuge und Tanklastwagen – 65.655 (+138) Einheiten. Wie wir bereits geschrieben haben, haben die Kämpfer der Hauptnachrichtendirektion das neueste russische Radar Valdai auf der Krim zerstört. Die Russen präsentierten diesen Komplex 2018 als eines der Hauptelemente der Luftverteidigung, das in der Lage ist, Drohnen zu deaktivieren, noch bevor sie sich dem Objekt nähern.
