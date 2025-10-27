Die Verteidigungskräfte haben in 24 Stunden 800 Russen vernichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden auch zwei Panzer und 34 Artilleriesysteme zerstört.

Russland hat im Krieg gegen die Ukraine im Laufe des vergangenen Tages weitere 800 Soldaten verloren. Dies geht aus den Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die in der Morgenzusammenfassung veröffentlicht wurden.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis 27.10.25 beliefen sich vorläufig auf: