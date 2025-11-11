Verteidigungskräfte haben weitere 1.020 russische Angreifer neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hat Russland am 10. November weitere 1.020 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 11.11.25 betragen ungefähr

Personal – ca. 1.153.180 (+1.020) Personen

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.553 (+1) Einheiten

Artilleriesysteme – 34.366 (+17) Einheiten

Mehrfachraketen-Systeme – 1.539 (+1) Einheiten

operative und taktische UAVs – 79.642 (+217) Einheiten

Fahrzeuge und Tankwagen – 67.036 (+79) Einheiten