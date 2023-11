Vier Blöcke in Wärmekraftwerken für Notreparaturen abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden vier Blöcke von Wärmekraftwerken abgeschaltet, weil sie dringend repariert werden müssen. Dies meldete Ukrenergo am Montag, den 20. November.

„Im Laufe des Tages wurden vier Blöcke in Wärmekraftwerken in verschiedenen Regionen wegen Notreparaturen abgeschaltet. Trotz der Abschaltung von Kraftwerksblöcken reicht die von ukrainischen Kraftwerken produzierte Elektrizität aus, um den Bedarf aller privaten und gesetzlichen Verbraucher zu decken“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig erinnerte der Energiesektor daran, dass gestern ein Kraftwerksblock in einem Kernkraftwerk und ein weiterer in einem Wärmekraftwerk in Betrieb genommen wurde.

Es wird auch berichtet, dass der Stromverbrauch in der Ukraine vor dem Hintergrund des kalten Wetters ansteigt. So lag der Höchstverbrauch am 19. November abends um 13% höher als vor einer Woche.

Wir möchten daran erinnern, dass der Feind am 19. November die Energieinfrastruktur in drei Regionen beschädigt hat. Insgesamt waren mehr als 500 Siedlungen in der Ukraine aus verschiedenen Gründen stromlos.