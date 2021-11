Wöchentliche COVID-Sterblichkeitsrate beginnt zu sinken - CMU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Coronavirus-Sterblichkeitsrate in der Ukraine ist zum ersten Mal seit 14 Wochen im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Dies teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts am Montag, 22. November, nach einer Telefonkonferenz mit.

„Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist in der Ukraine ein positiver Trend zur Verringerung der Zahl der neuen COVID-19-Fälle und der Zahl der Krankenhausaufenthalte zu verzeichnen. In der vergangenen Woche wurden 24.419 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert, während es in den Wochen zuvor 32.000 waren. Darüber hinaus ist die Zahl der Todesopfer zum ersten Mal seit 14 Wochen im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen“, heißt es in dem Bericht.

Der Leiter des Gesundheitsministeriums, Wiktor Ljaschko, erklärte, dass in der Ukraine die vierte Woche in Folge eine hohe Durchimpfungsrate gegen COVID-19 besteht. Letzte Woche wurden 1,718 Millionen Impfungen verabreicht.

Die Polizei wiederum berichtete über Kontrollen der Einhaltung der Quarantänebestimmungen und der Fälschung von COVID-Dokumenten.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Ukraine weniger als 7,5 Tausend neue Fälle des Coronavirus gemeldet – der niedrigste Stand seit mehr als einem Monat…