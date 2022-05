Weitere 173 Menschen wurden aus Mariupol evakuiert - Rathaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zehn Busse transportierten 173 Menschen aus dem belagerten Mariupol und Asowstal in das von der Ukraine kontrollierte Gebiet. Dies teilte die Stadtverwaltung von Mariupol am Sonntag, den 8. Mai, mit.

Die Behörden bedankten sich bei den Verteidigern der Stadt für die Möglichkeit, Menschen zu retten, sowie bei den Vereinten Nationen, dem Roten Kreuz und Ministerin Iryna Wereschtschuk für die Organisation des Einsatzes.

„Vielen Dank dafür an alle heldenhaften Verteidiger von Azovstal. Um den Preis von drei toten Soldaten und sechs verwundeten Kämpfern ist es uns gelungen, die Zivilisten aus der Anlage zu befreien“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig sagten Kämpfer des Asow-Regiments, dass die russischen Besatzer bei der letzten Evakuierung eine Mutter und ihre vierjährige Tochter getrennt haben – die Mutter wurde in einem so genannten Filtrationslager zurückgelassen, das Mädchen wurde nach Saporischschja gebracht. Das Militär hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, in der Situation zu intervenieren…