Wie hoch ist der durchschnittliche Betrag, den die Ukrainer an Geldautomaten abheben: Daten der Nationalbank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2024 stieg der durchschnittliche Betrag einer Bargeldabhebung an Geldautomaten um 19% auf 5.034 Hrywnja.

Im Jahr 2024 stieg der Durchschnittsbetrag der Bargeldabhebungen an Geldautomaten um 19% auf 5.034 Hrywnja, so der Bankensektorbericht der Nationalbank der Ukraine. Die Nutzer heben im Durchschnitt 5.358 Hrywnja an den Geldautomaten der kartenausgebenden Bank ab. An Geldautomaten anderer ansässiger Banken liegt der durchschnittliche Abhebungsbetrag bei 3.879 Hrywnja. Der Betrag einer Abhebung im Ausland ist jedoch fast doppelt so hoch wie in der Ukraine – 8.791 Hrywnja. Im vierten Quartal ist die Zahl der aktiven Zahlungskarten in allen Bankengruppen deutlich gestiegen – auf 58,7 Tausend. Die Privatbank und die Privatbanken verzeichneten das größte Wachstum, während die Zahl der Geldautomaten im Laufe des Jahres von 29.100 auf 29.000 zurückging. Das Netzwerk der Zahlungsterminals wuchs jedoch weiter. Insgesamt vergrößerten die Marktteilnehmer das Netzwerk im Jahr 2024 um 53,6 Tausend Terminals auf 523 Tausend. Die Zahl der Kartenzahlungen in Geschäften stieg im Laufe des Jahres um 18%. In Bezug auf das Volumen dieser Zahlungen bleibt die Wachstumsrate in der Ukraine unverändert, während sie sich im Ausland verlangsamt. Zur Erinnerung: Der Nettogewinn der Banken in der Ukraine belief sich 2024 auf 103,7 Mrd. Hrywnja, das sind 17,2 Mrd. Hrywnja mehr als ein Jahr zuvor. Der größte Teil des Gewinns – 39% – entfiel auf die staatliche Privatbank.