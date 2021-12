Es wurden die attraktivsten Sektoren für Investitionen in der Ukraine genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fünf Sektoren sind für Investitionen in der Ukraine am attraktivsten. Dies sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko am Dienstag, den 14. Dezember, während eines Treffens mit dem Regionaldirektor der Weltbank, Arup Benergi, wie der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums mitteilte.

„Die attraktivsten Sektoren für Investitionen in der Ukraine sind Maschinenbau, Energie, Informationstechnologie, Landwirtschaft und Bauwesen. Ich hoffe, dass sich diese Prioritäten in der Partnerschaftsstrategie mit der Ukraine für 2022-2026 widerspiegeln werden“, sagte Sviridenko.

Während der Gespräche wurden der Stand der Vorbereitung einer neuen Partnerschaftsstrategie der Ukraine und der Weltbank für den Zeitraum 2022-2026 sowie andere wichtige Fragen der Zusammenarbeit erörtert. Die Konsultationen zur Ausarbeitung dieses Dokuments werden bis Februar 2022 dauern, der erste Entwurf soll im März nächsten Jahres vorgelegt werden.

Gleichzeitig wies die ukrainische Seite darauf hin, dass sie auf die beratende und fachliche Unterstützung der Weltbank bei der Reform staatlicher Unternehmen, der Gewinnung von Investitionen in öffentlich-private Partnerschaften, der Gewährleistung der makrofinanziellen Nachhaltigkeit, der Umsetzung der Bodenreform, der Unterstützung der Energiewende und der Wiederherstellung wichtiger und sozialer Infrastrukturen zählt.

Wie auf der Sitzung festgestellt wurde, könnte der Vorstand der Weltbank am 17. Dezember beschließen, der Ukraine 300 Mio. Euro als Teil der zweiten Tranche des zweiten Darlehens für die Entwicklungspolitik zur wirtschaftlichen Erholung zu gewähren…