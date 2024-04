Die Zahl der Eindringlinge hat in Mariupol zugenommen - Partisanen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Partisanen haben eine Zunahme des russischen Militärs im besetzten Mariupol in der Region Donezk verzeichnet. Dies meldet die Bewegung Atesh auf ihrem Telegram-Kanal.

„Unsere Agenten beobachten die militärische Ausrüstung in der Stadt. Sie berichten, dass in den letzten Tagen viele Busse mit Militärkennzeichen und Menschen in Uniform angekommen sind“, heißt es in der Nachricht.

Die neuen Militärangehörigen sollen die bestehenden Besatzungseinheiten an der Front aufstocken, da die russischen Einheiten aufgrund der hohen Verluste in den Kämpfen ständig Personal ersetzen müssen.

Die Partisanen haben herausgefunden, dass drei Eindringlinge am 13. April an einer Vergiftung gestorben sind. Sie waren auf dem Gelände einer der ehemaligen Industrieanlagen untergebracht. Die Gründe für die Vergiftung der Eindringlinge werden derzeit ermittelt.

Wie wir bereits geschrieben haben, können die Invasoren nach Angaben der Guerilla im Mai dieses Jahres im besetzten Mariupol mit der Mobilisierung beginnen.

Zuvor wurde berichtet, dass die Invasoren die Ruinen von Azovstal im besetzten Mariupol aktiv für die Stationierung ihrer Kampfflugzeuge nutzen.