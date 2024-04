Die Zahl der Opfer des Angriffs der Russischen Föderation hat sich in Tschernihiw wieder erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Leichen von zwei weiteren Opfern wurden in Tschernihiw am Ort des russischen Raketenangriffs gefunden. Dies teilte der staatliche Notdienst am Mittwoch, den 17. April mit.

„Ab 16:00 Uhr wurden bei einem Raketeneinschlag in Tschernihiw 16 Menschen getötet. 61 Menschen wurden verletzt, darunter 3 Kinder. Die Such- und Rettungsmaßnahmen gehen weiter“, heißt es in der Meldung.

Wenig später wurde bekannt, dass es sich bei den Opfern bereits um 17 Personen handelt, von denen zwei im Krankenhaus gestorben sind.

Auch vor Ort sind Psychologen des staatlichen Rettungsdienstes im Einsatz. Sie leisteten 58 Menschen Hilfe.

Die Behörden von Tschernihiw erklärten den Donnerstag, den 18. April, zum Trauertag für die Opfer des feindlichen Raketenangriffs, sagte der amtierende Bürgermeister von Tschernihiw Alexander Lomako im Telegram.

„Ich habe die entsprechende Anordnung unterzeichnet. Mein Beileid an die Familien der Opfer. Die russischen Perversen werden definitiv für das verantwortlich sein, was sie begangen haben, für den Mord an Unschuldigen“, schrieb er.