CSE: Die Zahlung der persönlichen Einkommenssteuer ist ein Instrument für Unternehmen, um mit den lokalen Behörden zu "verhandeln"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Überweisung der persönlichen Einkommenssteuer an die lokalen Haushalte ist zu einem mächtigen Instrument für Unternehmen geworden, um zu „verhandeln“ und die Motivation der lokalen Behörden zu erhöhen, an den Bedingungen zu arbeiten

Das Zentrum für die Analyse der öffentlichen Finanzen und der öffentlichen Verwaltung berichtet dies in seiner Forschung.

„Wir wurden von den lokalen Behörden darum gebeten, dies zu tun. Für uns als Unternehmen war es keine grundsätzliche Frage, an welchen Haushalt wir die Einkommensteuer für unsere Mitarbeiter abführen – wir haben uns mit den örtlichen Behörden getroffen und zahlen am tatsächlichen Wohnort der Mitarbeiter.

Es ist für unsere Branche äußerst wichtig, gute Beziehungen zu den lokalen Behörden zu unterhalten“, erklärt einer der Befragten.

Das Zentrum weist darauf hin, dass die Behörden im Gegenzug für die Überweisung der Einkommenssteuer an den lokalen Haushalt dafür sorgen können, dass in den öffentlichen Räumen, die das Unternehmen von den lokalen Behörden anmietet, um seine Büros einzurichten, Heizung, sanitäre Einrichtungen (eine Toilette in den Räumlichkeiten) oder Internetzugang zur Verfügung stehen…