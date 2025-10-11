Zahlungen für aus der Gefangenschaft entlassene Soldaten: Gesetz unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Gesetz über Zahlungen an aus der Gefangenschaft entlassene Soldaten unterzeichnet, die an Krankheiten leiden, die eine langfristige Krankenhausbehandlung erfordern.

Das Gesetz sieht vor, dass Soldaten, die unmittelbar nach ihrer Entlassung aus der Gefangenschaft wegen einer Krankheit oder einer Verletzung (Wunde, Prellung, Verstümmelung), die eine langfristige stationäre Behandlung erfordert, länger als 30 Kalendertage in einer Gesundheitseinrichtung stationär behandelt werden, eine zusätzliche Zahlung von 50.000 Hrywnja pro Monat erhalten.

Die Zahlung erfolgt während des gesamten Zeitraums der ununterbrochenen Krankenhausbehandlung nach der Entlassung aus der Gefangenschaft.

Die Zahlung der zusätzlichen Vergütung wird ausgesetzt, wenn der Verdacht besteht, dass der Soldat Verbrechen gegen die Grundlagen der nationalen Sicherheit der Ukraine und/oder militärische Straftaten begangen hat.

Wenn eine Verurteilung wegen der Begehung einer solchen Straftat rechtskräftig wird, wird die Zahlung der zusätzlichen Vergütung nicht durchgeführt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Gesetz am 9. Oktober von der Werchowna Rada verabschiedet wurde. Dafür haben 244 Volksabgeordnete gestimmt.

Zuvor hatte das Kabinett das Verfahren zur Unterstützung von Verteidigern und Verteidigern, die aus russischer Gefangenschaft heimgekehrt sind, aktualisiert.

