​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen versuchen, den ukrainischen Untergrund in den vorübergehend besetzten Gebieten zu diskreditieren. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen im Rahmen dieser Operation gefälschte Korrespondenz mit Teenagern verbreiten, die angeblich von Guerillas rekrutiert wurden, um einen Terroranschlag in Schulen auf der Krim zu organisieren.

Laut dem Zentrum für Nationalen Widerstand plant der Feind auf diese Weise, die Verantwortung für die Massenerschießung von Russen in Moskau auf die Ukrainer abzuwälzen.

„Wir können feststellen, dass das Kreml-Regime den Tod nur benutzt, um Hass und noch mehr Tote zu verbreiten. Beachten Sie, dass der Widerstand nicht mit Personen unter 18 Jahren zusammenarbeitet. Gleichzeitig fordern wir die Ukrainer in den vorübergehend besetzten Gebieten in Kenntnis der menschenfeindlichen Politik Moskaus auf, vorsichtig zu sein und Orte zu meiden, an denen sich Menschenmassen versammeln, um nicht Opfer einer weiteren Provokation des Kremls zu werden“, heißt es in der Botschaft.