Zwei Erwachsene und drei Kinder werden in der Nähe von Odessa tot aufgefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fünf Menschen, darunter drei kleine Kinder, wurden in einem Sommerhaus in der Region Odessa tot aufgefunden. Dies teilte die Nationale Polizei am Dienstag, 4. Januar, mit.

Ein 41-jähriger Mann, drei Kinder im Alter von fünf, sieben und neun Jahren und ihre 71-jährige Großmutter wurden in einem Landhaus im Nadlimanskyi-Massiv gefunden.

„Ein Freund der Familie meldete sich heute um 17 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass der Mann mit zwei Mädchen und einem Jungen, die er nach dem Tod seiner Schwester in Obhut genommen hatte, am 31. Dezember zu seiner Mutter gegangen sei und am nächsten Tag den Kontakt abgebrochen habe“, heißt es in dem Bericht.

Alle fünf wurden später in dem besagten Haus des Rentners tot aufgefunden.

Die Strafverfolgungsbehörden sind jetzt am Tatort tätig. Es wurde festgestellt, dass die Situation im Haus nicht gestört ist. An den Leichen wurden keine Anzeichen von Gewalt gefunden, und es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in die Räumlichkeiten.

Die vorläufige Todesursache der Familie ist Kohlenmonoxid-Erstickung durch einen Kraftstoffgenerator.

Das Ereignis wurde nach dem Artikel über vorsätzliche Tötung mit dem Vermerk „Unfall“ eingestuft (Artikel 115 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Die Leichen werden zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt, nach deren Ergebnissen die endgültige rechtliche Einordnung des Geschehens erfolgen wird.

