Zwei Mädchen ertrinken im Fluss Desna

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Tschernihiw sind zwei Mädchen im Teenageralter im Fluss Desna ertrunken. Dies berichtet der staatliche Notdienst am Samstag, den 5. August.

Der Unfall auf dem Wasser wurde am Vortag bekannt. Sofort begann die Suche nach den Toten.

„Heute um 14:23 Uhr durch die Gruppe der Unterwasserentminung CHST ARZ SP GU SSES der Ukraine in Tschernihiw Region in den Fluss Desna in der Nähe des Dorfes. Slobodka Minskaya TO Koryukovsky Bezirk wurde gefunden und an die Oberfläche der Körper eines Mädchens im Jahr 2007 geboren, die zusammen mit ihrem Freund ertrunken um etwa 19:00 Uhr am 4. August…. Die Suche nach einem weiteren Mädchen geht weiter“, heißt es in der Erklärung.

An der Suche sind 45 Personen, 11 Ausrüstungseinheiten, zwei Boote und zwei Drohnen beteiligt. Vor Ort arbeiten Psychologen mit Eltern und Verwandten der toten Mädchen zusammen.

Zuvor war bekannt geworden, dass in der Region Kiew auf dem Gelände des „prestigeträchtigen Ferienkomplexes“ ein 10-jähriger Junge ertrunken ist. Verhaftet 36-jährige Trainer, verantwortlich für das Leben der Schüler.

Drei Männer ertranken in Tisa bei dem Versuch, die Grenze illegal zu überqueren