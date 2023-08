Das zweite Schiff ist auf einem neuen Korridor im Schwarzen Meer unterwegs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das zweite der wegen des Krieges blockierten Schiffe hat den Hafen von Odessa verlassen und fährt durch einen temporären Korridor, teilte das Ministerium für Gemeinschaftsentwicklung, Territorien und Infrastruktur am Sonntag, 27. August, mit.

„Der unter der Flagge Liberias fahrende Bulker Primus eines Betreibers aus Singapur hat den Hafen von Odessa verlassen und bewegt sich entlang des temporären Korridors, der für zivile Schiffe von/nach den Schwarzmeerhäfen der Ukraine eingerichtet wurde“, so das Ministerium.

Er präzisierte, dass das Schiff seit dem 20. Februar 2022 mit Metallprodukten für afrikanische Länder im Hafen liegt.

Das Ministerium erinnerte daran, dass der durch die Schifffahrtsordnung der Marine der Streitkräfte der Ukraine eingerichtete Korridor in erster Linie für die Evakuierung von Schiffen genutzt wird, die sich zum Zeitpunkt der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation in den ukrainischen Häfen Tschernomorsk, Odessa und Juschny befanden. Das Containerschiff Joseph Schulte passierte diese Route als erstes am 16. August 2023.

Am 16. August nutzte das Containerschiff Joseph Schulte den von der ukrainischen Marine eingerichteten temporären Korridor für zivile Schiffe von/nach den Schwarzmeerhäfen und erreichte die Türkei am 18. August mit mehr als 30.000 Tonnen Fracht.

Zuvor hatte die Ukraine bereits Korridore im Schwarzen Meer für die Durchfahrt ziviler Handelsschiffe geöffnet, vor allem für solche, die nach dem Beginn der russischen Invasion in den Häfen gestrandet waren.