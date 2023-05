Über Nacht setzte der Feind Shaheds ein - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 23. Mai hat die russische Armee die Ukraine mit Angriffsdrohnen vom Typ Shahed angegriffen und in den vergangenen 24 Stunden 20 Raketenangriffe durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

„Vorläufig. Der Feind hat in dieser Nacht bis zu vier Shahed für Angriffe eingesetzt, die alle abgeschossen wurden. Die Informationen werden derzeit geklärt. Insgesamt hat der Feind in den letzten 24 Stunden 20 Raketenangriffe durchgeführt. Gegen Städte in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Charkiw wurden luftgestützte Marschflugkörper, ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und Flugabwehrlenkwaffen vom Typ S-300 eingesetzt“, heißt es in dem Bericht.

Darüber hinaus hat der Feind 48 Luftangriffe mit iranischen Shahed-Schlagdrohnen durchgeführt und etwa 90 Raketenangriffe auf Stellungen und Siedlungen unserer Truppen verübt.

„Es gibt zivile Opfer, Wohnhäuser, Privathäuser, ein Kindergarten und andere zivile Infrastruktur wurden beschädigt. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Raketen- und Luftangriffe in der gesamten Ukraine bleibt sehr hoch“, betonte der Generalstab.