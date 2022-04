11 Leichen von ermordeten Einheimischen in einer Garage in Gostomel gefunden. 18

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Polizei hat die Leichen von 11 Menschen gefunden, die in einer Garage in dem Dorf Gostomel bei Kiew erschossen wurden. Das entsprechende Video wurde am Mittwoch, dem 6. April, vom ehemaligen Innenminister Arsen Awakow veröffentlicht.

Wie angegeben, befindet sich die Garage in der Svyatopokrovska-Straße.

Nach Angaben von Anwohnern waren die Toten Opfer russischer Scharfschützen, die auf diese Weise ihr Schießen übten. Anschließend schleppten die Insassen die Leichen in die Garage.

Warnung Video 18 .