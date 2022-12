43% der ukrainischen Kinder besuchen wegen des Krieges Schulen in der EU - CES

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fast 2,25 Millionen ukrainische Kinder sind seit Beginn dieses Schuljahres in Bildungseinrichtungen der EU integriert worden. Dies entspricht praktisch 43 % ihrer Gesamtzahl. Anna Sakhno, Mitglied der Forschungsgruppe für die Entwicklung des Humankapitals am Centre for Economic Strategy (CES), gab dies während einer Diskussion am Montag, den 19. Dezember, bekannt.

„Bis September 2022 wurden etwa 2,25 Millionen ukrainische Kinder in Bildungseinrichtungen in der EU integriert. Im September 2021 befanden sich insgesamt 5,4 Millionen Kinder in ukrainischen Schulen und Kindergärten, davon etwas mehr als eine Million in Kindergärten, der Rest in Schulen, also 43 % der ukrainischen Kinder, die sich außerhalb der Ukraine aufhalten“, sagte sie.

Ihr zufolge sind derzeit 7,8 Millionen Ukrainer gezwungen, die Ukraine zu verlassen und in europäischen Ländern zu bleiben. Davon sind 90 % der Vertriebenen Frauen und Kinder.

Sakhno führte aus, dass 6,5 Millionen Ukrainer Binnenvertriebene sind, von denen die Hälfte den offiziellen IDP-Status erhalten hat, und diese Zahl hat sich seit März kaum verändert.

Darüber hinaus haben 40 % der Binnenvertriebenen im Dezember 2022 einen Arbeitsplatz, fügte der CES-Vertreter hinzu.