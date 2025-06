In den 5 Monaten des Jahres 2025 hat DTEK 4 neue Teilschnittmaschinen zur Unterstützung des Minenbetriebs hergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den fünf Monaten des Jahres 2025 haben die Maschinenbauer von DTEK 4 neue Teilschnittmaschinen hergestellt. Sie werden benötigt, um eine stabile Kohleproduktion zu gewährleisten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von DTEK.

Die Maschinenbaufirmen von DTEK Energy beliefern also weiterhin ukrainische Bergwerke mit der für den Kohleabbau erforderlichen Ausrüstung.

„Von Januar bis Mai dieses Jahres haben die Maschinenbauer 1.450 Bergbauausrüstungen hergestellt und repariert, darunter vier neue Schrämmaschinen für den Bergbau“, heißt es.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Maschinenbauer auch die Bedürfnisse der Bergleute durch die Herstellung von mehr als 939.000 Ersatzteilen und Komponenten unterstützt haben.

„Der zuverlässige Betrieb der thermischen Stromerzeugung, insbesondere während der Verbrauchsspitzen im Sommer und Winter, hängt weitgehend von einem zuverlässigen Kohleabbau ab. Und er hängt von der Arbeitskraft der Bergleute, von wartungsfähiger Ausrüstung und der rechtzeitigen Lieferung von Ersatzteilen ab“, fügt das Unternehmen hinzu.

Deshalb arbeiten die Maschinenbauer von DTEK Energy hart an der Herstellung und Reparatur von Ausrüstungen, um den Bergleuten alles zur Verfügung zu stellen, was sie zum Arbeiten brauchen“, so Aleksandr Fomenko, CEO von DTEK Energy.

In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen DTEK von Rinat Achmetow fast 28 Milliarden Hrywnja investiert, um die Wärmekraftwerke nach dem Beschuss wiederherzustellen und den Betrieb der Kohleminen sicherzustellen.