Am 1. Dezember werden sich die Zeitpläne nicht ändern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Montag, den 1. Dezember, werden in allen Regionen der Ukraine die Stromausfallspläne gelten.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrenerho mit.

Die Zeitpläne sehen stündliche Ausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr mit einem Volumen von 0,5 bis 3 Warteschlangen vor.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf die Stromanlagen.

Für die Industrie gelten die Stromabschaltungen von 00:00 bis 23:59 Uhr

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Folgen Sie den Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, riet das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

Die Ingenieure von DTEK haben die Stromversorgung von 550.000 Einwohnern Kiews nach dem russischen Angriff wiederhergestellt.