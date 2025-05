Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Bau von Stromleitungen vom KKW Saporischschja zu anderen vorübergehend besetzten Gebieten geht weiter. Im Bezirk Mariupol der Region Donezk wurde eine neue Autobahn gesichtet.

Dies berichtete Petro Andriushchenko, ein ehemaliger Berater des Bürgermeisters von Mariupol (Zentrum für Besatzungsstudien).

Seinen Informationen zufolge wurde auf einem der Abschnitte zwischen Februar und Mai 2025 eine Verteilerstation der Pipeline zusammen mit einer Kompressorstation gebaut.

An einem anderen Standort wird der Netzanschluss fertiggestellt.

„Wenn das KKW Saporischschja noch nicht in das russische Energiesystem eingebunden ist, ist es nur noch eine Frage von Wochen“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Im Jahr 2024 kündigte Petro Andrjuschtschenko seinen Rücktritt als Berater des Bürgermeisters von Mariupol an und kündigte die Gründung eines neuen Projekts an, des Zentrums für Besatzungsstudien, das sich nicht nur auf Mariupol, sondern auch auf den Widerstand in den besetzten Gebieten und die Bekämpfung der russischen Propaganda konzentrieren wird.