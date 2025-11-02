Der Angriff auf das Tuapse-Ölterminal wird langfristige Folgen für Russland haben, Pletenchuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Angriff auf das Tuapse-Ölterminal wird langfristige Folgen für Russland haben, da die Beschädigung strategischer Einrichtungen nicht nur die Rohölexporte, sondern auch das Vertrauen der Unternehmen in die russischen Häfen beeinträchtigen wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers der ukrainischen Marine, Dmytro Pletenchuk, während eines TV-Marathon.

Laut Pletenchuk hat der Vorfall nicht nur direkte Auswirkungen auf die an der Verschiffung beteiligten Technologieketten, sondern auch auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen, die diese Einrichtungen nutzen.

„Zusätzlich zu den direkten Auswirkungen auf die Lieferketten, die an der Verschiffung beteiligt sind, wird es eine Reaktion bei den Unternehmen geben, die dort verschiffen und befüllen. Dies wird zu einem Anstieg der Versicherungsprämien führen und im Prinzip viele Unternehmen davon abhalten, diese Häfen anzulaufen“, sagte Pletenchuk.

Er fügte hinzu, dass diese Häfen von strategischer Bedeutung für Russland sind, da bis zu 20% seiner Rohölexporte über sie laufen.

Streik auf dem Ölterminal in Tuapse