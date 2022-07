Bei den Angriffen der Russischen Föderation in der Region Mykolajiw wurden fünf Zivilisten getötet - Präsidialamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach vorläufigen Angaben wurden bei den russischen Angriffen in der Region Mykolajiw fünf Zivilisten getötet. Dies erklärte Cyril Timoshenko, stellvertretender Leiter des Präsidialamtes, am 13. Juli in einem Telegramm.

„Mykolajiw Region. Bis heute Morgen hat der Feind 28 Angriffe mit MLRS auf verschiedene Siedlungen durchgeführt. Dabei wurden ein Krankenhaus und Wohnhäuser beschädigt“, schrieb er.

Außerdem beschoss der Feind nach Angaben des stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes den Bezirk Vitovka.

„Vorläufig wurden fünf Zivilisten getötet“, so Timoschenko.