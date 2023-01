Ex-Arkada-Bankangestellter verdächtigt der Veruntreuung von Geldern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Podillya in Kiew hat einen weiteren ehemaligen Beamten der Bank Arkada angezeigt, der der Veruntreuung von Baufinanzierungsgeldern verdächtigt wird (Teil 5 Artikel 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Dies berichtet die Staatsanwaltschaft der Stadt Kiew.

Es wurde festgestellt, dass in den Jahren 2017-2018 der Leiter der Treuhandabteilung von JSC AKB Arkada in Absprache mit dem Bankmanagement und den Entwicklern förmlich eine Aktie eingeführt hat Gemeinsam billiger. Die verdächtige Person warb Gelder der Scheinfirma für den Kauf von 15 Wohnungen in den Wohnkomplexen Eureka und Patriotica zu einem zu niedrigen Preis an.

Später wurden der Scheinfirma unter dem Vorwand der Nichterfüllung der Aktionsbedingungen die Gelder für die gekauften Wohnungen zurückerstattet, allerdings bereits zu ihrem Marktwert.

Durch diese Handlungen verursachten die gutgläubigen Treuhänder der Wohnungsbaufinanzierungsfonds Eureka und Patriotica einen Schaden in Höhe von über 4,5 Millionen Hrywnja.

Gegenwärtig liegt dem Gericht ein Antrag auf Anordnung einer Präventivmaßnahme für den Verdächtigen vor.

Zuvor, im Dezember 2022, hatte die Staatsanwaltschaft im Rahmen dieses Strafverfahrens bekannt gegeben, dass zwei weitere ehemalige Bankbeamte – der stellvertretende Direktor und der Abteilungsleiter der Hauptabteilung für die Mittelbeschaffung der JSCB Arkada – verdächtigt werden, 11,5 Millionen Hrywnja veruntreut zu haben.