Das US-Außenministerium hat die Lieferung von neuen Waffen an die Ukraine angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Vereinigten Staaten werden in den kommenden Wochen neue Waffenpakete für die Ukraine ankündigen. Dies teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, bei einem Briefing am Donnerstag, den 9. Mai, mit

Dies erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, während eines Briefings.

„Was wir als Partner der Ukraine tun können, ist, ihre militärische Unterstützung fortzusetzen, die Armee zu unterstützen und, was am wichtigsten ist, ihr zu helfen, ihre derzeitigen Positionen zu halten. Neue Hilfspakete mit Waffen und militärischer Ausrüstung sollten in den nächsten Wochen kommen“, sagte Miller bei einem Briefing am 9. Mai. Miller sagte auch, dass Washington bereits eine Reihe von Entscheidungen in dieser Hinsicht getroffen habe.

Was über das Gesetz zur Ukraine-Hilfe bekannt ist

Am 16. April brachte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, vier getrennte Gesetzentwürfe ein, um die Ukraine, Israel und Taiwan zu unterstützen und Mittel für die nationale Sicherheit bereitzustellen.

Am 20. April hat das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf über 60 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine unterstützt. 311 Kongressabgeordnete stimmten für den Gesetzentwurf.

Das Weiße Haus erklärte, dass die Vereinigten Staaten „sofort“ Waffen in die Ukraine schicken würden, wenn der Antrag auf Hilfsgelder vom Repräsentantenhaus genehmigt wird.