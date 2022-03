Azov zeigte ein Foto des zerstörten russischen Armeegenerals

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Asow-Spezialregiment des ukrainischen Innenministeriums teilte über seinen offiziellen Telegrammkanal mit, dass ein Generalmajor der russischen Armee getötet worden sei.

Die Veröffentlichung wird von einem Foto des Verstorbenen begleitet.

„Asow hat einen Generalmajor der Besatzungstruppen vernichtet! Wer mit dem Schwert zu uns kommt, soll durch das Schwert umkommen“, heißt es im Kommentar zur Veröffentlichung.

Wo und wann dies geschah, wurde nicht angegeben.

Asow berichtete heute über die Zerstörung mehrerer militärischer Ausrüstungsgegenstände der Besatzer in Mariupol. Zuvor, am 14. März, meldeten Asow-Kämpfer die Zerstörung eines gepanzerten Typhoon-Fahrzeugs, vier APCs, zwei RBMs Rys sowie einer Reihe von Infanteristen, darunter 17 russische GRU-Spezialeinheiten, in Mariupol innerhalb von 24 Stunden. Eine der Episoden der Zerstörung feindlicher Ausrüstung zeigte Asow auf Video…