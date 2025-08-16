Das Büro des Präsidenten hat die Informationen über den Waffenstillstand dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Quellen berichteten über die angebliche Vereinbarung eines Waffenstillstands, die auf dem Alaska-Gipfel vor dem trilateralen Treffen der Staats- und Regierungschefs der USA, der Ukraine und Russlands getroffen wurde.

Die ukrainische Seite hat keine Informationen über eine vorläufige Vereinbarung über einen Waffenstillstand vor dem trilateralen Treffen der Staats- und Regierungschefs der USA, der Ukraine und Russlands. Dies berichtete der Kommunikationsberater des Präsidenten, Dmytro Litvin, am Samstag, den 16. August, im sozialen Netzwerk X.

„Wir haben noch nichts darüber gehört“, schrieb Litvin im sozialen Netzwerk X als Antwort auf einen Beitrag des Journalisten Oliver Carrouola.

Zuvor hatte der Journalist Oliver Carrol von The Economist unter Berufung auf Quellen über die angebliche Vereinbarung eines Waffenstillstands auf dem Gipfel in Alaska vor dem trilateralen Treffen der Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, der Ukraine und Russlands geschrieben.

„Ich wurde darüber informiert, dass eine vorläufige Vereinbarung über die Einstellung der Luftkämpfe getroffen wurde, bis sich die Führer der drei Seiten treffen. „Wir glauben, dass der Himmel ein Zeichen für die vorläufigen Ergebnisse dieser Gespräche sein wird“, sagte mir die Quelle. „Die nächste Woche wird eine interessante Woche“, schrieb ein Journalist in den sozialen Medien X.