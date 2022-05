Beginn der Evakuierung aus Mariupol verschoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stadtverwaltung von Mariupol hat angekündigt, die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der von den russischen Besatzern blockierten Stadt am 2. Mai zu verschieben. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Pawel Kirilenko, am Sonntag, dem 1. Mai, mit.

„Achtung, Mariupol: Änderung der Startzeit der Evakuierung. Morgen, am 2. Mai, beginnt die Evakuierung in Mariupol um 7.00 Uhr. Der Sammelpunkt ist das Einkaufszentrum Port City“, sagte der Beamte.

Der Leiter der OVA bat auch die Ukrainer, die mit den in der blockierten Stadt Mariupol verbliebenen Einwohnern in Kontakt stehen, diese Informationen an sie weiterzugeben…