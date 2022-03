Belarussische Truppen rücken in die Region Tschernihiw ein - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Belarussische Truppen sind in das Gebiet der Region Tschernihiw eingedrungen. Dies berichtete Witalij Kirillov, der Sprecher der Regionaldirektion der militärischen Verteidigungskräfte des Nordens, in einem Kommentar an Suspilniy.