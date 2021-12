Die Bergleute haben Geld für ihre Gehälter erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Bergleute der staatlichen Bergwerke haben 92 Millionen Hrywnja für die Auszahlung ihrer Gehälter erhalten. Das Geld wurde am Freitag überwiesen. Dies teilte der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums am 24. Dezember mit.

Nach Angaben des Ministeriums wurden die Mittel durch Einsparungen im Haushalt des Energieministeriums selbst und eine entsprechende Umschichtung von Ausgaben aus anderen Haushaltsprogrammen aufgebracht.

„Das Geld wird für die Bezahlung der Gehälter von Bergleuten in staatlichen Bergwerken verwendet, die für eine staatliche Unterstützung in Frage kommen“, heißt es in der Erklärung.

Der Vorsitzende der Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft der Ukraine, Mykhailo Wolhynienets, erklärte seinerseits, dass die an die Bergarbeiter überwiesenen Gelder nur 5 % der den Bergarbeitern geschuldeten Beträge ausmachten.

„Die Schulden belaufen sich auf 1,7 Mrd. Hrywnja“, sagte Wolhynienets.

Er äußerte auch die Hoffnung, dass die Behörden nächste Woche die versprochenen 300 Millionen Hrywnja nachzahlen werden.

Wolhynienets fügte hinzu, dass die streikenden Bergleute unter Tage erst dann an die Oberfläche kommen werden, wenn die Gelder auf ihren Bankkarten ankommen.

Der Vorsitzende der Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft erklärte außerdem, dass die Bergarbeiter weiterhin die vollständige Rückzahlung der ihnen geschuldeten Beträge fordern werden.