Besetztes Yenakievo unter Beschuss durch ein unbemanntes Luftfahrzeug

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es ist noch nicht bekannt, was genau das Ziel des Angriffs war, aber soziale Medien schreiben von einer sekundären Detonation, was auf einen Treffer auf ein Munitionsdepot hindeuten könnte.

Am Donnerstagabend, den 14. August, griffen Drohnen die vorübergehend besetzte Stadt Yenakievo in der Region Donezk an. Dies berichten mehrere Telegram-Kanäle, die Aufnahmen von Explosionen und Bränden veröffentlichen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt durch einen massiven Angriff von Drohnen angegriffen wurde. Infolgedessen wurde Yenakievo getroffen, Detonationen waren zu hören und Brände entstanden.

Es ist derzeit nicht bekannt, was genau die Drohnen angegriffen haben. Auf den Aufnahmen in den sozialen Medien ist jedoch eindeutig ein Feuer zu sehen. Einige Kanäle berichten von einer sekundären Detonation, was auf einen Treffer auf das Munitionsdepot hindeuten könnte.

Erinnern Sie sich, dass gestern Abend mindestens acht Drohnen das Gebiet des Lukoil-Volgogradneftepererabotka-Werks im Krasnoarmeysky Bezirk von Volgograd angegriffen haben. Infolgedessen gingen zwei Pipelines und ein Tank der primären Ölraffinerie in Flammen auf.