Bestechungsforderung: Abgeordneter Gunko kommt in Untersuchungshaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Volksabgeordnete Anatolij Gunko wurde am Mittwoch, den 9. August, wegen des Verdachts der Bestechung bis zum 7. Oktober in Untersuchungshaft genommen. Dies geht aus der Entscheidung des Obersten Anti-Korruptionsgerichts vom Mittwoch, 9. August, hervor.

Gegen den Volksvertreter wurde eine Kaution in Höhe von 30 Millionen Hrywnja festgesetzt. Die auf Korruptionsbekämpfung spezialisierte Staatsanwaltschaft bestand darauf, dem Verdächtigen eine Präventivmaßnahme in Form von Haft mit der Alternative einer Kaution in Höhe von mehr als 50 Millionen Hrywnja aufzuerlegen.

Der Abgeordnete ist auch Leiter der zeitweiligen Untersuchungskommission der VRU zur Untersuchung von Korruption in staatlichen Unternehmen, Institutionen und Organisationen der Nationalen Akademie der Agrarwissenschaften der Ukraine.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige dem Unternehmer angeboten hatte, für ein Bestechungsgeld Land für den Anbau zu erhalten. Dieses Land gehörte zum Bereich der Verwaltung staatlicher Unternehmen. Der Abgeordnete schätzte seine „Dienste“ auf 130 Dollar pro Hektar Land. Die Bestechungssumme sollte sich auf 221 Tausend Dollar für die Bereitstellung von 1.700 Hektar Land an eines der staatlichen Unternehmen belaufen.

Zusätzlich sollten 85 Tausend Dollar als sogenannte Vorauszahlung gezahlt werden. Sie sollten vor dem Beginn der Landbewirtschaftung übergeben werden.

Bei der Übergabe dieses „Vorschusses“ wurden der Abgeordnete und seine Komplizen erwischt. Der Parlamentarier wurde über den Verdacht informiert, aber seine Komplizen wurden noch nicht verdächtigt.