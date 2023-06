Betroffene Regionen werden mit Trinkwasser versorgt - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die vom Kachowka-Stausee betroffenen Regionen werden mit Wasser versorgt und die Ukraine wird ihr Bestes tun, um die Folgen des russischen Ökozids zu überwinden und das Leben in den überfluteten Gebieten zu erhalten. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache am Mittwoch, 7. Juni.

„Trinkwasser wird für alle zur Verfügung gestellt werden. In allen Regionen, Bezirken, Städten und Dörfern, wo es notwendig ist. Dort, wo es eine Trinkwasserlieferung gibt, werden alle notwendigen Versorgungssysteme geschaffen. Die Kontinuität der Versorgung ist das wichtigste Prinzip“, sagte Selenskyj.

Er betonte, dass die Welt an der Seite der Ukraine stehen wird und dass die Partner umfassend über die Geschehnisse und die benötigte Hilfe für das Land informiert sind.

„Unabhängig von den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen dieser Katastrophe werden alle Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Die Region Cherson, die Region Mykolajiw, die Region Saporischschja, die Region Dnipro – wir sehen alle Probleme und werden alles Mögliche und Unmögliche tun“, versicherte der Staatschef.

Er fügte hinzu, dass alle Opfer Hilfe erhalten werden: die staatlichen und lokalen Behörden sowie der staatliche Notdienst arbeiten daran.