Ein Bewohner des Gebiets Riwne ist aus dem Hausarrest geflohen und hat ein Polizeiauto demoliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Einwohner von Kostopil, Region Riwne, ist aus dem Hausarrest geflohen, hat Passanten mit einem Hammer bedroht und ein Polizeiauto zerschlagen. Dies berichtet der Pressedienst der Regionalpolizei.

„Heute gegen 5.15 Uhr meldete ein Bewohner von Kostopol der Polizei, dass ein unbekannter Mann in der Nähe eines Wohnhauses eine Lampe im Eingangsbereich zerbrochen und mit einem Hammer in der Hand Passanten körperliche Gewalt angedroht habe“, heißt es in dem Bericht.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Rüpel um einen 33-jährigen Anwohner handelte, der unter 24-stündigem Hausarrest stand, weil er einem Polizeibeamten Körperverletzungen zugefügt hatte.

Der Mann trat die hintere Seitenscheibe eines Streifenwagens ein, riss eine Dienstmarke und die Brustkamera eines Polizisten ab, als er festgenommen wurde.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es wird erwogen, die Präventivmaßnahme durch eine strengere Maßnahme – die Inhaftierung – zu ersetzen…