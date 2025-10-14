Die ZSU ist im Bezirk Pokrovskyj - Syrskyj vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Fläche des befreiten Gebiets in der Nähe von Dobropillya beträgt bereits mehr als 182 Quadratkilometer. Weitere fast 225 Quadratkilometer wurden von Sabotagegruppen geräumt.

In den letzten 24 Stunden sind die ukrainischen Angriffseinheiten im Bezirk Pokrovskyj in der Region Donezk bis zu 1,6 Kilometer vorgerückt. Dies teilte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, am Dienstag, den 14. Oktober, auf Facebook mit.

Ihm zufolge „haben unsere Soldaten in den vergangenen 24 Stunden trotz der erfolglosen Versuche des Feindes, in einige Richtungen vorzustoßen, den Feind auf einer Fläche von 3,4 km² im Bezirk Pokrowski der Region Donezk aufgespürt und vernichtet“.

Gleichzeitig seien die Angriffseinheiten in einigen Richtungen bis zu 1,6 Kilometer vorgedrungen, sagte Syrskyj.

Er dankte allen ukrainischen Verteidigern, die den Feind vernichten, und hob besonders die Soldaten des 33. separaten Angriffsregiments und des 253.

„Im Allgemeinen wurden während der Operation Dobropillya bis zum 13. Oktober 2025, 06.00 Uhr, 182,4 Quadratkilometer befreit und 224,7 Quadratkilometer von feindlichen DRGs geräumt“, heißt es in dem Bericht, dem ein Video über die Zerstörung russischer Ausrüstung beigefügt ist.

