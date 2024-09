Biden: Die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

US-Präsident Joe Biden zeigte sich zuversichtlich, dass die Ukraine den Krieg gegen die russische Militäraggression gewinnen wird

US-Präsident Joe Biden hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Ukraine die Konfrontation mit Russland gewinnen wird.

Er schrieb dazu in den sozialen Medien X.

„Die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Und die Vereinigten Staaten werden weiterhin bei jedem Schritt an ihrer Seite stehen“, sagte Biden.

Der US-Präsident postete auch ein Video von seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Darin bekräftigt er seine Absicht, die Ukraine zu unterstützen.

Am 22. September traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in New York (USA) ein, um an Veranstaltungen im Rahmen der High-Level Week der UN-Generalversammlung teilzunehmen. Er traf auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, dem italienischen Ministerpräsidenten Giorgia Meloni, dem indischen Ministerpräsident Narendra Modi, dem japanischen Ministerpräsident Fumio Kishida und anderen führenden Politikern der Welt zusammen.

Am 26. September traf Selenskyj mit US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris zusammen, um seinen Plan zum Sieg im Krieg mit Russland vorzustellen.