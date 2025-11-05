Botschafter der Ukraine und Aserbaidschan besprechen langfristigen Gasliefervertrag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine führt Gespräche mit Aserbaidschan, um einen langfristigen Vertrag über Gaslieferungen über den Transbalkankorridor zu unterzeichnen.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der ukrainische Botschafter in Aserbaidschan, Jurij Husjew, dies in einem Interview mit Report.

„Wir verhandeln über dieses Thema und streben eine engere Zusammenarbeit im Energiesektor zwischen unseren Ländern an“, sagte Husyev.

Ihm zufolge haben die beiden Länder den ersten Vertrag über die Lieferung von aserbaidschanischem Gas über den Trans-Balkan-Korridor unterzeichnet.

„Wir freuen uns auf weitere Schritte bei der Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, bilateraler Handel, humanitäre Hilfe und Bildung. Wir wissen, dass wir gemeinsame Interessen im Bereich der Energieunabhängigkeit und der Energieeffizienz in der Region Mittel- und Osteuropa haben, was auch für Aserbaidschan von großem Interesse sein wird“, sagte der Botschafter.

Huseyev dankte Aserbaidschan auch für die humanitäre Hilfe, die es der Ukraine leistet.

„Wir wissen die Unterstützung Aserbaidschans in Form von humanitärer Hilfe und der Lieferung von elektrischen Geräten, die wir so dringend benötigen, sehr zu schätzen und hoffen, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen können“, sagte er.

