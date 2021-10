In Bukovyna starb ein Ausländer in einem Krankenwagen, der nicht in Krankenhäuser eingeliefert wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Czernowitz starb ein italienischer Staatsbürger in einem Krankenwagen, der nicht in die Intensivstation der Krankenhäuser des Bezirks Storozhynets und der Region Czernowitz eingeliefert werden konnte. Dies berichtet Ukrinform unter Berufung auf den Direktor des Czernowitzer Zentrums für medizinische Notfallversorgung und Katastrophenmedizin, Wladimir Jelenev.

Er sagte, dass heute Morgen ein Krankenwagen nach Storozhynets zu einem 72-jährigen Italiener gerufen wurde, der eine Komplikation einer chronischen Krankheit hatte. Das Bezirkskrankenhaus von Storozhynets verweigerte jedoch die Aufnahme des Patienten mit der Begründung, dass auf der Intensivstation derzeit keine Plätze für Patienten ohne Coronavirus frei seien.

Der Krankenwagen fuhr dann zum Regionalen Klinischen Krankenhaus von Czernowitz, aber auch dort gab es keinen Platz auf der Intensivstation.

Die Sanitäter fuhren daraufhin in das Notfallkrankenhaus von Czernowitz, doch der Patient starb auf dem Weg dorthin.

Wie bereits berichtet, starb eine Frau in einem Krankenwagen in der Region Vorkarpaten an dem Coronavirus.