In Charkiw sind die Ingenieure dabei, eine Notstromversorgung aufzubauen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Charkiw bleibt die Lage nach dem Beschuss am 22. März schwierig. Die Nothilfearbeiten an den betroffenen Stromanlagen gehen rund um die Uhr weiter. Dies wird von Ukrenergo berichtet.

Fachleute arbeiten an der Schaffung von Notstromversorgungssystemen für die Verbraucher.