In Cherson wurde eine Reihe von Explosionen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee hat Cherson vom vorübergehend besetzten linken Ufer aus beschossen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Roman Mrochko, am Freitag, den 1. März, im Telegram mit.

„Cherson unter feindlichem Beschuss! Die russische Armee beschießt die Stadt vom vorübergehend besetzten linken Ufer aus. Eine Reihe von Explosionen ertönt in den Küstengebieten. Seien Sie vorsichtig! Halten Sie sich von den Fenstern fern!“, schrieb er.

Weitere Details nannte er nicht.

Auch im Netz wurde über Explosionen in Konstantinowka, Region Donezk, berichtet.

Zuvor hatten die Streitkräfte der Ukraine vor dem Einsatz von ballistischen Waffen durch den Feind in der Region Donezk gewarnt.

Zuvor, am 29. Februar, griff die russische Armee von einer Drohne aus das Gebiet Beryslaw Cherson an, es ist bekannt, dass es zwei Verletzte gab. Zwei Menschen wurden von dem feindlichen Angriff getroffen: eine 91-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann erlitten Prellungen, Explosionsverletzungen und Trümmerwunden an Armen und Beinen.

