"Nie dagewesenes Ausmaß der Bedrohung": Die Ukraine unterstützt Estlands Antrag auf Einberufung des UN-Sicherheitsrates

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine unterstützt voll und ganz den Antrag Estlands auf Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Der Antrag Estlands zeigt das Ausmaß der Bedrohung, die von den russischen Provokationen ausgeht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha.

„Zum ersten Mal seit 34 Jahren hat Estland eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Dies zeigt das beispiellose Ausmaß der Bedrohung, die das aggressive Russland für die Stabilität Europas darstellt“, schrieb der Minister.

Sybiha fügte hinzu, dass die Ukraine bereits die Republik Korea, die derzeit die UN-Präsidentschaft innehat, gebeten hat, an der Sitzung teilzunehmen und ihre Sicht der Dinge darzulegen.

„Wir unterstützen das befreundete Estland bei der Forderung nach einer entschlossenen und vereinten Antwort auf Russlands ständige Destabilisierung des internationalen Friedens und der Sicherheit“, sagte der Minister.