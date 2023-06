Danilow reagierte auf das Gesetz über die englische Sprache

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Englisch ist ein Schlüsselfaktor, um mit der gesamten zivilisierten Welt in einem einheitlichen Bezugsrahmen zu stehen. Dies sagte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, am Mittwoch, den 28. Juni, in einer Telefonkonferenz und reagierte damit auf den Gesetzesentwurf zur Verankerung des Status des Englischen als internationale Kommunikationssprache.

Danilow betonte, dass Englisch den Ukrainern helfen werde, sich in die internationale Gesellschaft zu integrieren und den Unternehmen zu helfen, ein neues Niveau zu erreichen.

„Im Jahr 2019 habe ich betont, dass Englisch die Schlüsselsprache ist, die uns auf dem Weg zu einer zivilisierten Welt hilft. Heute hat der Präsident unseres Landes einen solchen Gesetzentwurf vorgelegt“, sagte er.

Er betonte auch, dass, wenn 99 % der Ukrainer Englisch sprechen würden, „sie ganz andere Literatur lesen würden“.