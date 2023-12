Danylov verspricht 'erfreuliche Nachrichten' über Munition

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, hat erklärt, dass Kiews Verbündete und die ukrainische Industrie die Produktion von Munition aktiv steigern. In naher Zukunft können wir in dieser Hinsicht sehr erfreuliche Nachrichten erwarten. Dies sagte er während eines TV-Marathon.

„Sie wissen, dass die Produktion bis heute auch in den Partnerländern läuft. Außerdem kann ich nicht viel darüber verraten, was auf dem Territorium unseres Landes geschieht. Aber ich werde einen kleinen Spoiler geben: In naher Zukunft werden wir sehr erfreuliche Nachrichten zu diesem Thema haben“, bemerkte Danilow.

Laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates arbeiten nicht nur staatliche Unternehmen, sondern auch private Unternehmen, die so gut wie möglich verstehen, dass die Welt in den nächsten 10-15-20 Jahren in Turbulenzen geraten wird und alles, was den militärisch-industriellen Komplex betrifft, auf den Industriemärkten nicht überflüssig sein wird.