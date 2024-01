Auf dem Weg zum Sieg: Das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche hat sich an die Ukrainer gewandt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Primas der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, der selige Sviatoslav, hat den Gläubigen zum kommenden neuen Jahr gratuliert, wie die Informationsabteilung der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche mitteilte.

Das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche wies darauf hin, dass das Jahr 2023, ein schwieriges, schmerzhaftes Kriegsjahr, für die Ukrainer mit der Feier eines der größten christlichen Feiertage – Weihnachten – endete.

„Wir beten besonders für die ukrainische Armee, unsere Frauen und Männer an der Front. Wir bitten darum, dass wir als Nation mit den Menschen in der Ukraine und denen, die der Krieg in die ganze Welt verstreut hat, zum Sieg voranschreiten. Wir bitten Gott, schenke der Ukraine ein neues gesegnetes, helles und siegreiches Jahr“ – fasst das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche zusammen.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Ansprache an die Ukrainer am Silvesterabend sagte, die wichtigste Errungenschaft des Jahres 2023 sei, dass die Ukraine stärker geworden sei.

Selenskyj ehrte 700 Verteidiger mit Auszeichnungen