Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ein Gericht in der Region Winnyzja befand den Soldaten des Hochverrats, der Sabotage und der Desertion für schuldig.

Quelle: Sicherheitsdienst der Ukraine, Spezialisierte Verteidigungsstaatsanwaltschaft der südlichen Region, Ukrajinska Prawda

Einzelheiten: Das Bezirksgericht von Kalynivka in der Region Winnyzja verurteilte den Mann zu 15 Jahren Gefängnis mit Beschlagnahmung seines Eigentums, mit Ausnahme von Wohnraum.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte (nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine ein militärischer Auftragnehmer – Anm. d. Red.) im März 2024 seinen Dienstort nach einem Krankenhausaufenthalt unerlaubt verlassen hatte, ohne zu seiner Militäreinheit zurückzukehren.

Vor Gericht wies die Staatsanwaltschaft nach, dass der Mann im August 2024 von Vertretern des Aggressorstaates rekrutiert wurde, denen er freiwillig Informationen über den Standort von Einheiten und Ausrüstung der Streitkräfte der Ukraine in den Regionen Winnyzja und Sumy weitergab. Er machte Fotos und Videos, bestimmte die Koordinaten von Objekten und übermittelte diese Materialien über den Messenger Telegram.

Ebenfalls Ende August und Anfang September 2024 zündete der Soldat gegen eine finanzielle Belohnung Eisenbahnrelaisschränke in der Region Winnyzja an und schickte die Ergebnisse an seine „Kuratoren“.

Im September 2024 wurde er von Strafverfolgungsbeamten an seinem Wohnort festgenommen. Das Gericht verhaftete ihn ohne Kaution.